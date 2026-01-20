Минцифры создало группу для борьбы с незаконным использованием дипфейков

В декабре Боярский заявил, что комитет по информационной политике Госдумы рассмотрит возможность введения маркировки контента, созданного человеком. Законопроект, подготовленный депутатами Госдумы Дмитрием Гусевым и Михаилом Делягиным и Алексеем Журавлевым, был внесен в Госдуму на рассмотрение 14 ноября 2025 г., но первого чтения еще не прошел.