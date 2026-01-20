Газета
Главная / Технологии /

Минцифры создало группу для борьбы с незаконным использованием дипфейков

Ведомости

Минцифры РФ создало рабочую группу для борьбы с противоправным использованием технологий типа «дипфейк». Об этом говорится в приказе министра цифрового развития Максута Шадаева, опубликованном на сайте ведомства.

Предполагается, что рабочая группа будет заниматься разработкой предложений по борьбе с противоправным использованием дипфейков. Ее возглавит заместитель министра цифрового развития Александр Шойтов. В состав группы также войдут врио директора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Евгений Хасин и директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Екатерина Ларина.

Кроме того, среди членов рабочей группы указаны первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин, член комитета Алексей Пушков, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский и др.

В декабре Боярский заявил, что комитет по информационной политике Госдумы рассмотрит возможность введения маркировки контента, созданного человеком. Законопроект, подготовленный депутатами Госдумы Дмитрием Гусевым и Михаилом Делягиным и Алексеем Журавлевым, был внесен в Госдуму на рассмотрение 14 ноября 2025 г., но первого чтения еще не прошел.

