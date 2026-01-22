Минтруд готовит законопроект об использовании Max для кадрового документооборота
Минтруд готовит законопроект, по которому мессенджер Max можно будет использовать для электронного кадрового документооборота между работодателями и сотрудниками, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.
Речь идет о возможности такого взаимодействия, а не об обязанности, уточнили в министерстве. При этом Минтруд не планирует менять уже установленные способы коммуникации между работниками и работодателями, которые прописаны в Трудовом кодексе.
В ведомстве напомнили, что электронный кадровый документооборот возможен, в частности, через внутреннюю информационную систему на работе, а также через цифровую платформу «Работа в России» с использованием портала «Госуслуги».
21 января представитель национального мессенджера сообщил, что пользователи Мax теперь смогут записываться на прием к врачу посредством платформы. В настоящее время сервис, внедрение которого проходит при поддержке Минздрава РФ, доступен в двух третях регионов страны.