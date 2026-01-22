«VK видео» преодолело отметку в 100 млн установок

Рост показывает и объем потребления контента. Так, общее время просмотра в конце 2025 г. увеличилось в 2,1 раза – на 110% год к году. Наибольшее вовлечение аудитории компания зафиксировала на платформе Smart TV. В январские праздники средне время просмотра на одного пользователя составило 241 минуту (около четырех часов).