«VK видео» преодолело отметку в 100 млн установок
С сентября 2023 г. приложение «VK видео» установили на мобильные устройства и Smart TV 100 млн раз, сообщается на сайте компании.
В декабре 2025 г. ежемесячная аудитория сервиса достигла отметки в 81,5 млн пользователей. В первую неделю января среднесуточная аудитория «VK видео» стала больше 42 млн человек.
Рост показывает и объем потребления контента. Так, общее время просмотра в конце 2025 г. увеличилось в 2,1 раза – на 110% год к году. Наибольшее вовлечение аудитории компания зафиксировала на платформе Smart TV. В январские праздники средне время просмотра на одного пользователя составило 241 минуту (около четырех часов).
11 декабря платформа подвела итоги года по самым просматриваемым роликам на «VK видео». Ими стали «Итоги года с Владимиром Путиным 2024 г.» (25 млн просмотров), интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова журналисту Такеру Карлсону (также 25 млн) и парад Победы (18,9 млн).