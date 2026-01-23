В Госдуме предложили запретить имитацию человеческого голоса при звонках

20 января сообщалось, что суд обязал заблокировать приложение для iPhone, изменяющее голос. Распространение сервиса, в том числе через App Store и сайт apps.apple.com, признано запрещенным на территории РФ. Суд указал, что такие приложения могут использоваться для звонков, связанных с призывами к экстремистской деятельности и ложными сообщениями о террористических актах.