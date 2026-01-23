Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

В Госдуме предложили запретить имитацию человеческого голоса при звонках

Ведомости

Группа депутатов внесет в Госдуму законопроект о запрете использования при массовых телефонных звонках синтезированного голоса, имитирующего человеческую речь по интонации и тембру. Об этом ТАСС сообщил первый зампред комитета по контролю Дмитрий Гусев.

Поправки предлагается внести в закон «О связи». Согласно проекту, при массовых вызовах с использованием роботов синтезированный голос должен явно отличаться от человеческого и не создавать впечатление общения с человеком. В частности, запрещается воспроизведение естественных интонационных, тембровых и эмоциональных характеристик человеческой речи.

В пояснительной записке указано, что в последние годы синтезированная речь стала одним из ключевых инструментов телефонного мошенничества. Отсутствие специальных требований к акустическим характеристикам звонков, по мнению авторов инициативы, позволяет злоумышленникам вводить граждан в заблуждение.

«Гражданин должен четко понимать, разговаривает он с программой или с человеком. Мы предлагаем простое и понятное правило: робот не имеет права маскироваться под живую речь», – заявил Гусев.

20 января сообщалось, что суд обязал заблокировать приложение для iPhone, изменяющее голос. Распространение сервиса, в том числе через App Store и сайт apps.apple.com, признано запрещенным на территории РФ. Суд указал, что такие приложения могут использоваться для звонков, связанных с призывами к экстремистской деятельности и ложными сообщениями о террористических актах.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её