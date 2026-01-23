В Госдуме предложили запретить имитацию человеческого голоса при звонках
Группа депутатов внесет в Госдуму законопроект о запрете использования при массовых телефонных звонках синтезированного голоса, имитирующего человеческую речь по интонации и тембру. Об этом ТАСС сообщил первый зампред комитета по контролю Дмитрий Гусев.
Поправки предлагается внести в закон «О связи». Согласно проекту, при массовых вызовах с использованием роботов синтезированный голос должен явно отличаться от человеческого и не создавать впечатление общения с человеком. В частности, запрещается воспроизведение естественных интонационных, тембровых и эмоциональных характеристик человеческой речи.
В пояснительной записке указано, что в последние годы синтезированная речь стала одним из ключевых инструментов телефонного мошенничества. Отсутствие специальных требований к акустическим характеристикам звонков, по мнению авторов инициативы, позволяет злоумышленникам вводить граждан в заблуждение.
«Гражданин должен четко понимать, разговаривает он с программой или с человеком. Мы предлагаем простое и понятное правило: робот не имеет права маскироваться под живую речь», – заявил Гусев.
20 января сообщалось, что суд обязал заблокировать приложение для iPhone, изменяющее голос. Распространение сервиса, в том числе через App Store и сайт apps.apple.com, признано запрещенным на территории РФ. Суд указал, что такие приложения могут использоваться для звонков, связанных с призывами к экстремистской деятельности и ложными сообщениями о террористических актах.