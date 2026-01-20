Суд обязал заблокировать меняющее голос приложение для iPhone
Хамовнический суд Москвы обязал Роскомнадзор (РКН) заблокировать приложение для iPhone, которое меняет голос во время телефонных звонков.
Так, распространение этого приложения, в том числе через Арр Store и сайт apps.apple.com, признанно запрещенным на территории РФ. Свое решение суд обосновал тем, что изменение голоса позволяет совершать звонки, «связанные с призывами к экстремистской деятельности, ложными сообщениями о террористических актах».
19 января представитель РКН рассказал «Ведомостям», что в 2025 г. по требованию Роскомнадзора (РКН) было удалено на 59% запрещенных материалов больше, чем годом ранее. Если в 2024 г. был ограничен доступ к 810 500 материалам, то в 2025 г. – к 1,289 млн.
4 декабря 2025 г. стало известно, что 10 октября того же года РКН принял меры по блокировке приложения для обмена сообщениями с прикрепленными фото и видео Snapchat. Решение ведомство объяснило тем, что сервис, по данным правоохранительных органов, используется для организации и проведения террористических действий в России.
В тот же день Роскомнадзор сообщил, что ввел ограничительные меры в отношении сервиса Facetime по той же причине, что и Snapchat.