Роскомнадзор заблокировал Snapchat в России

Роскомнадзор заблокировал Snapchat в РоссииРанее днем была ограничена работа Facetime
Роскомнадзор сообщил «Ведомостям», что 10 октября 2025 г. принял меры по блокировке приложения для обмена сообщениями с прикрепленными фото и видео Snapchat.
Решение ведомство объяснило тем, что сервис, по данным правоохранительных органов, используется для организации и проведения террористических действий в России. Кроме того, через приложение вербуют исполнителей, а также совершают мошенничества и другие преступления против российских граждан, рассказали в РКН.
4 декабря стало известно, что Роскомнадзор ввел ограничительные меры в отношении сервиса Facetime по той же причине, что и Snapchat.
3 декабря Роскомнадзор сообщил, что ввел ограничения на доступ к американской игровой платформе Roblox. Как пояснили в ведомстве, на популярной у детей и подростков платформе обнаружены многочисленные материалы, содержащие пропаганду и оправдание экстремизма и терроризма, призывы к насилию и пропаганду ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).