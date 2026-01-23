Газета
Трамп подтвердил сделку по продаже TikTok

Ведомости

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что соцсеть TikTok в США будет продана консорциуму преимущественно американских инвесторов во главе с компаниями Oracle и Silver Lake. Об этом он написал в Truth Social.

«Наряду с другими факторами он был причиной того, что я так хорошо выступил среди молодежного электората на президентских выборах 2024 г. Я лишь надеюсь, что спустя долгое время меня будут помнить те, кто пользуется и любит TikTok», – добавил он.

Кроме того, американский лидер поблагодарил вице-президента США Джей Ди Вэнса и других представителей своей администрации, которые помогли довести сделку по TikTok к завершению. Также Трамп отметил вклад председателя КНР Си Цзиньпина.

TikTok заключил сделку о продаже бизнеса в США

Технологии

Axios со ссылкой на внутренний документ компании 19 декабря сообщал, что TikTok подписал соглашение о передаче своего американского подразделения совместному предприятию, которое контролирует группа инвесторов. 

Сделка должна быть закрыта 22 января 2026 г. По ее условиям, Oracle, Silver Lake и базирующаяся в Абу-Даби MGX получат 45% капитала дочерней структуры сервиса в США. Совместное предприятие будет отвечать за защиту данных в Вашингтоне, безопасность алгоритмов, модерацию контента и обеспечение качества программного обеспечения.

Еще 20% капитала TikTok будут принадлежать материнской китайской компании ByteDance, почти треть акций получат аффилированные с ней инвесторы.

