Трамп подтвердил сделку по продаже TikTok
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что соцсеть TikTok в США будет продана консорциуму преимущественно американских инвесторов во главе с компаниями Oracle и Silver Lake. Об этом он написал в Truth Social.
«Наряду с другими факторами он был причиной того, что я так хорошо выступил среди молодежного электората на президентских выборах 2024 г. Я лишь надеюсь, что спустя долгое время меня будут помнить те, кто пользуется и любит TikTok», – добавил он.
Кроме того, американский лидер поблагодарил вице-президента США Джей Ди Вэнса и других представителей своей администрации, которые помогли довести сделку по TikTok к завершению. Также Трамп отметил вклад председателя КНР Си Цзиньпина.
Axios со ссылкой на внутренний документ компании 19 декабря сообщал, что TikTok подписал соглашение о передаче своего американского подразделения совместному предприятию, которое контролирует группа инвесторов.
Сделка должна быть закрыта 22 января 2026 г. По ее условиям, Oracle, Silver Lake и базирующаяся в Абу-Даби MGX получат 45% капитала дочерней структуры сервиса в США. Совместное предприятие будет отвечать за защиту данных в Вашингтоне, безопасность алгоритмов, модерацию контента и обеспечение качества программного обеспечения.
Еще 20% капитала TikTok будут принадлежать материнской китайской компании ByteDance, почти треть акций получат аффилированные с ней инвесторы.