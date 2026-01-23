Max усиливает защиту своей инфраструктуры с помощью VKey

22 января «РИА Новости» писало, что Минтруд готовит законопроект, согласно которому Max можно будет использовать для электронного кадрового документооборота между работодателями и сотрудниками. В ведомстве отметили, что имеется в виду возможность такого взаимодействия, а не обязанность. При этом Минтруд не планирует менять уже установленные способы коммуникации между работниками и работодателями, прописанные в Трудовом кодексе.