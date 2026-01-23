Max усиливает защиту своей инфраструктуры с помощью VKey
Национальный мессенджер Max усиливает безопасность своей инфраструктуры с помощью технологии VKey. Решение предназначено в первую очередь для технических специалистов и позволяет отказаться от использования паролей при работе с внутренними системами, сообщил «Ведомостям» представитель мессенджера.
VKey обеспечивает защищенный доступ через биометрическую аутентификацию внутри инфраструктуры Max, разрешая вход только авторизованным разработчикам с доверенных устройств. Безопасность устройств контролируется отдельным модулем VKey NAC (Network Access Control).
Технология исключает возможность удаленного перехвата или кражи доступа: даже в случае фишинга или социальной инженерии доступ к системам невозможен без биометрического подтверждения личности сотрудника и наличия сертификата на персональном устройстве. Этот сертификат невозможно скопировать или вынести за пределы устройства.
22 января «РИА Новости» писало, что Минтруд готовит законопроект, согласно которому Max можно будет использовать для электронного кадрового документооборота между работодателями и сотрудниками. В ведомстве отметили, что имеется в виду возможность такого взаимодействия, а не обязанность. При этом Минтруд не планирует менять уже установленные способы коммуникации между работниками и работодателями, прописанные в Трудовом кодексе.