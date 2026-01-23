TikTok завершил создание нового юрлица в США

23 января президент США Дональд Трамп подтвердил, что соцсеть TikTok в США будет продана консорциуму преимущественно американских инвесторов во главе с компаниями Oracle и Silver Lake. Глава Белого дома поблагодарил вице-президента США Джей Ди Вэнса и других представителей своей администрации, которые помогли довести сделку по TikTok к завершению.