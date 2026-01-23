TikTok завершил создание нового юрлица в США
TikTok завершил создание предприятия Joint Venture LLC, говорится в заявлении компании. Это было необходимо, чтобы TikTok мог продолжить работу в США.
The Wall Street Journal (WSJ) отметила, что приложение на территории США будет находиться под управлением нового подразделения Joint Venture LLC. Новое предприятие, в свою очередь, будет под контролем дружественно настроенных к властям инвесторов.
Как пишет агентство Bloomberg, управлять совместным предприятием будут три инвестора: Oracle, частная компания Silver Lake Management LLC и инвестфонд MGX из Абу-Даби. Им будет принадлежать 50% акций нового подразделения TikTok.
23 января президент США Дональд Трамп подтвердил, что соцсеть TikTok в США будет продана консорциуму преимущественно американских инвесторов во главе с компаниями Oracle и Silver Lake. Глава Белого дома поблагодарил вице-президента США Джей Ди Вэнса и других представителей своей администрации, которые помогли довести сделку по TikTok к завершению.