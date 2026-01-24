На обратной стороне Солнца произошел крупный двойной взрыв
В ночь на 24 января на обратной стороне Солнца был зафиксирован очень мощный двойной взрыв. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.
Как отметили ученые, поскольку в этой области нет наблюдательных спутников, можно только строить предположения о том, что именно произошло.
«Все три планеты все еще видны около Солнца. Слева – Венера и Меркурий. Справа лучи добра им шлет Марс. В действительности, удар по первым двум планетам – это оптическая иллюзия. Оба тела находятся сейчас далеко за Солнцем с противоположной от Земли стороны, тогда как плазменные облака ушли заметно вбок», – говорится в сообщении.
Как отметили в Лаборатории, если гипотетические активные области, вызвавшие эти взрывы, сохранятся еще примерно пять дней, их можно будет наблюдать с Земли. По мере вращения Солнца они появятся на его левом краю.
