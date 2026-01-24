Газета
На обратной стороне Солнца произошел крупный двойной взрыв

Ведомости

В ночь на 24 января на обратной стороне Солнца был зафиксирован очень мощный двойной взрыв. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

Как отметили ученые, поскольку в этой области нет наблюдательных спутников, можно только строить предположения о том, что именно произошло.

«Все три планеты все еще видны около Солнца. Слева – Венера и Меркурий. Справа лучи добра им шлет Марс. В действительности, удар по первым двум планетам – это оптическая иллюзия. Оба тела находятся сейчас далеко за Солнцем с противоположной от Земли стороны, тогда как плазменные облака ушли заметно вбок», – говорится в сообщении.

Как отметили в Лаборатории, если гипотетические активные области, вызвавшие эти взрывы, сохранятся еще примерно пять дней, их можно будет наблюдать с Земли. По мере вращения Солнца они появятся на его левом краю.

Астрономы из международного проекта «Телескоп горизонта событий» (EHT) в марте и апреле будут отслеживать огромную черную дыру в центре галактики Мессье-87, сообщала The Guardian. Ученые попытаются запечатлеть на видео вращающийся диск, очерчивающий край горизонта событий – точки, за которую не могут вырваться ни свет, ни материя.

