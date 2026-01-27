РКК «Энергия» и NASA провели переговоры в Королеве

В июле 2025 г. руководители «Роскосмоса» и NASA провели первые очные переговоры за последние семь лет. Баканов и занимавший тогда пост главы NASA Шон Даффи обсудили текущие и перспективные направления сотрудничества, в том числе дальнейшую эксплуатацию МКС, участие в лунных программах, а также возможные проекты по освоению дальнего космоса. Также затрагивались вопросы продолжения совместной работы в других областях, связанных с космосом.