РКК «Энергия» и NASA провели переговоры в Королеве

Руководители Ракетно-космической корпорации «Энергия» и Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) провели переговоры в минувший понедельник в Королеве. Об этом сообщил генеральный конструктор – заместитель гендиректора РКК «Энергия», академик РАН Владимир Соловьев, передает «Интерфакс».

«Мы буквально вчера в стенах нашей корпорации "Энергия" встречались с руководством NASA. И еще раз можно подчеркнуть, что дела космические – дела международные», – сказал он.

18 января генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что госкорпорация «Роскосмос» обсудит с американской NASA сроки сведения Международной космической станции (МКС) с орбиты в течение года.

В июле 2025 г. руководители «Роскосмоса» и NASA провели первые очные переговоры за последние семь лет. Баканов и занимавший тогда пост главы NASA Шон Даффи обсудили текущие и перспективные направления сотрудничества, в том числе дальнейшую эксплуатацию МКС, участие в лунных программах, а также возможные проекты по освоению дальнего космоса. Также затрагивались вопросы продолжения совместной работы в других областях, связанных с космосом.

