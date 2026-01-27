Газета
Госдума в первом чтении обязала операторов прекращать услуги по запросу ФСБ

Они не будут нести ответственность за неисполнение обязательств по договору
Ведомости

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об обязанности операторов связи приостанавливать оказание услуг связи при запросе ФСБ России. Это следует из думской электронной базы.

Согласно проекту, приостановка будет применяться «в целях защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности». Операторы по этому правилу не будут нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств об оказании услуг связи, если это связано с выполнением требований ФСБ.

Операторы связи обязаны приостановить оказание услуг по запросу ФСБ в случаях, определенных нормативными актами президента и правительства РФ. 

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков говорил «Ведомостям», что инициатива станет продолжением мер, принятых для борьбы с мошенничеством и противоправными действиями. Сейчас операторы и так обязаны выполнять требования правоохранительных органов, ограничивая связь по требованию, новое правило только ускорит выполнение таких запросов.

