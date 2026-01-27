Госдума в первом чтении обязала операторов прекращать услуги по запросу ФСБ

Согласно проекту, приостановка будет применяться «в целях защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности». Операторы по этому правилу не будут нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств об оказании услуг связи, если это связано с выполнением требований ФСБ.