Кириенко: Max вошел в пятерку самых быстроразвивающихся сервисов мира

14 января представитель Max сообщал, что в мессенджере зарегистрировались 85 млн пользователей. Суточный охват превысил 55 млн активных пользователей. На тот момент пользователи написали более 18 млрд сообщений и созвонились 2,5 млрд раз. Было записано свыше 200 млн видеокружков и отправлено более 1 млрд стикеров.