Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Кириенко: Max вошел в пятерку самых быстроразвивающихся сервисов мира

Ведомости

Национальный мессенджер Max вошел в пятерку самых быстрорастущих интернет-сервисов в мире. Его аудитория достигла 89 млн пользователей, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на пленарном заседании IX Всероссийского форума МФЦ.

«Думаю, что к выходным будет 90 [млн пользователей Max] и 60 млн использующих каждый день», – сказал Кириенко (цитата по ТАСС).

14 января представитель Max сообщал, что в мессенджере зарегистрировались 85 млн пользователей. Суточный охват превысил 55 млн активных пользователей. На тот момент пользователи написали более 18 млрд сообщений и созвонились 2,5 млрд раз. Было записано свыше 200 млн видеокружков и отправлено более 1 млрд стикеров.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её