Кириенко: Max вошел в пятерку самых быстроразвивающихся сервисов мира
Национальный мессенджер Max вошел в пятерку самых быстрорастущих интернет-сервисов в мире. Его аудитория достигла 89 млн пользователей, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на пленарном заседании IX Всероссийского форума МФЦ.
«Думаю, что к выходным будет 90 [млн пользователей Max] и 60 млн использующих каждый день», – сказал Кириенко (цитата по ТАСС).
14 января представитель Max сообщал, что в мессенджере зарегистрировались 85 млн пользователей. Суточный охват превысил 55 млн активных пользователей. На тот момент пользователи написали более 18 млрд сообщений и созвонились 2,5 млрд раз. Было записано свыше 200 млн видеокружков и отправлено более 1 млрд стикеров.