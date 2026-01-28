Газета
Главная / Авто /

Минцифры: приложением «Госуслуги Авто» пользуются уже 20 млн человек

Ведомости

Приложение для автомобилистов «Госуслуги Авто» скачали 20 млн человек, сообщили в Минцифры РФ. За последний год ежемесячная аудитория сервиса выросла на 30%.

По данным министерства, приложение чаще устанавливают мужчины – они составляют 72% пользователей. Средний возраст аудитории вне зависимости от пола – 34–44 года.

В «Госуслуги Авто» доступны основные сервисы для водителей: загрузка электронных документов, оформление ДТП онлайн, подача заявления на компенсацию по ОСАГО, а также возможность связаться с другими автовладельцами.

Функция предъявления электронных СТС и водительского удостоверения сотрудникам ГИБДД пока работает в режиме опытной эксплуатации. Инспектор при необходимости может запросить бумажные документы.

Также в приложении создали почти 1 млн чатов между водителями. Чаще всего пользователи сообщают о блокировке проезда (48,7%), включенных фарах (11,1%) и открытом окне (10,5%).

По данным Минцифры, наиболее активно «Госуслуги Авто» используют жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края, Свердловской и Самарской областей.

1 ноября также сообщалось, что депутаты фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект о легализации продажи престижных автономеров через «Госуслуги». Сейчас такие номера официально нельзя приобрести на государственных аукционах или зарезервировать.

