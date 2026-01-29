Эксперт: каждая седьмая студенческая работа содержит признаки ИИ

С января по сентябрь 2025 г. в системе «Антиплагиат» было проведено 7 млн проверок более чем по 2 млн студенческим работам. Следы применения ИИ обнаружены в 24% текстов, тогда как в 2024 г. этот показатель составлял 17,8%, а в 2023 г. – 5,3%.