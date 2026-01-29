Эксперт: каждая седьмая студенческая работа содержит признаки ИИ
Каждая седьмая студенческая работа, проверенная системой «Антиплагиат» в 2025 г., содержала признаки применения искусственного интеллекта (ИИ). Об этом исполнительный директор компании «Антиплагиат» Евгений Лукьянчиков сообщил «РИА Новости».
По его данным, за прошлый год было проведено более 8 млн проверок студенческих текстов. В 15,3% работ обнаружены признаки ИИ, а средний уровень заимствований из открытых источников превысил 20%.
Лукьянчиков отметил растущую тенденцию обращения студентов к нейросетям для редактирования работ. Чаще всего ИИ используют в гуманитарных и социальных науках: доля текстов с ИИ в этих дисциплинах почти в два раза выше, чем в технических.
Эксперт подчеркнул, что сегодня недостаточно просто выявлять заимствования – необходимо различать самостоятельную работу, механическое копирование и слепое использование генеративных моделей. В феврале компания намерена запустить обновленную систему «Антиплагиат 2.0», которая будет одновременно обнаруживать заимствования и ИИ-генерацию, отслеживать процесс написания работы в реальном времени и передавать данные преподавателю.
Исполнительный директор «Антиплагиата» отметил, что задача не сводится к тому, чтобы наказать студента за использование искусственного интеллекта. Речь о том, чтобы дать учащемуся возможность использовать ИИ как помощника, но сохранить его личную ответственность за результат.
С января по сентябрь 2025 г. в системе «Антиплагиат» было проведено 7 млн проверок более чем по 2 млн студенческим работам. Следы применения ИИ обнаружены в 24% текстов, тогда как в 2024 г. этот показатель составлял 17,8%, а в 2023 г. – 5,3%.