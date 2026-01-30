Bloomberg: сотрудники Meta имеют доступ к приватным чатам в WhatsApp

По данным издания, специальные агенты минтруда США проверяли сообщения бывших подрядчиков корпорации о том, что они и другие сотрудники обладали «неограниченным» доступом к сообщениям WhatsApp. Как отмечает Bloomberg, такие заявления резко отличаются от позиционирования мессенджера его владельцами. Они подчеркивали конфиденциальности WhatsApp в рекламе и в обращениях к правительствам, когда власти хотели получить доступ к информации о преступлениях.