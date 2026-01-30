Газета
Bloomberg: сотрудники Meta имеют доступ к приватным чатам в WhatsApp

Ведомости

Правоохранители США расследуют заявления о том, что сотрудники Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) могут получать доступ к сообщениям в WhatsApp, несмотря на то, что мессенджер якобы является приватным и зашифрованным, сообщило агентство Bloomberg, ознакомившись с материалами.

По данным издания, специальные агенты минтруда США проверяли сообщения бывших подрядчиков корпорации о том, что они и другие сотрудники обладали «неограниченным» доступом к сообщениям WhatsApp. Как отмечает Bloomberg, такие заявления резко отличаются от позиционирования мессенджера его владельцами. Они подчеркивали конфиденциальности WhatsApp в рекламе и в обращениях к правительствам, когда власти хотели получить доступ к информации о преступлениях. 

«То, что утверждают эти люди, невозможно, потому что WhatsApp, его сотрудники и подрядчики не могут получить доступ к зашифрованным сообщениям пользователей», – передает агентство слова представителя компании Энди Стоуна.

27 января миллиардер и владелец платформы X Илон Маск согласился с основателем Telegram Павлом Дуровым, что WhatsApp не является безопасной соцсетью. «Правда», – написал Маск, комментируя публикацию Дурова. 26 января последний заявил, что «нужно быть полным идиотом», чтобы поверить в безопасность WhatsApp: «Проанализировав, как WhatsApp реализует свое “шифрование”, мы обнаружили множество векторов атак».

