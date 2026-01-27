Маск согласился с Дуровым о небезопасности WhatsApp
Миллиардер и владелец платформы X Илон Маск согласился с основателем Telegram Павлом Дуровым, что WhatsApp (принадлежит Meta –
«Правда», – написал Маск, комментируя публикацию Дурова.
26 января основатель мессенджера Telegram заявил, что «нужно быть полным идиотом», чтобы поверить в безопасность WhatsApp: «Проанализировав, как WhatsApp реализует свое “шифрование”, мы обнаружили множество векторов атак».
25 января стало известно, что международная группа истцов подала коллективный иск в суд Сан-Франциско против Meta, обвинив компанию в нарушении конфиденциальности пользователей WhatsApp. Основное противоречие касается функции сквозного шифрования, которую Meta активно продвигает как ключевую особенность мессенджера.
Истцы считают, что заявления о безопасности сквозного шифрования ложны. В иске указано, что Meta и WhatsApp на самом деле «хранят, анализируют и могут получить доступ практически ко всем якобы "частным" сообщениям пользователей». По их словам, содержание переписки доступно сотрудникам компании.