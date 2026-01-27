Маск согласился с Дуровым о небезопасности WhatsApp

Истцы считают, что заявления о безопасности сквозного шифрования ложны. В иске указано, что Meta и WhatsApp на самом деле «хранят, анализируют и могут получить доступ практически ко всем якобы "частным" сообщениям пользователей». По их словам, содержание переписки доступно сотрудникам компании.