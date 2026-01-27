Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Маск согласился с Дуровым о небезопасности WhatsApp

Ведомости

Миллиардер и владелец платформы X Илон Маск согласился с основателем Telegram Павлом Дуровым, что WhatsApp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) не является безопасной соцсетью.

«Правда», – написал Маск, комментируя публикацию Дурова.

26 января основатель мессенджера Telegram заявил, что «нужно быть полным идиотом», чтобы поверить в безопасность WhatsApp: «Проанализировав, как WhatsApp реализует свое “шифрование”, мы обнаружили множество векторов атак».

МВД: мошенники начали предлагать «рабочую версию» WhatsApp

Общество

25 января стало известно, что международная группа истцов подала коллективный иск в суд Сан-Франциско против Meta, обвинив компанию в нарушении конфиденциальности пользователей WhatsApp. Основное противоречие касается функции сквозного шифрования, которую Meta активно продвигает как ключевую особенность мессенджера.

Истцы считают, что заявления о безопасности сквозного шифрования ложны. В иске указано, что Meta и WhatsApp на самом деле «хранят, анализируют и могут получить доступ практически ко всем якобы "частным" сообщениям пользователей». По их словам, содержание переписки доступно сотрудникам компании.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её