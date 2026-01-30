Почти 90% россиян не планируют менять смартфон в 2026 году
Более трети пользователей (37%) довольны своими гаджетами и не видят причин для обновления. Каждый четвертый (23%) готов заменить смартфон, если получит его в подарок. Финансовые возможности останавливают 15% респондентов, а 12% пока не определились. Лишь 13% уверенно заявили о планах купить новый смартфон в ближайшем году. К таким выводам пришла компания Unisimka на основе опроса 1000 респондентов мужчин и женщин старше 18 лет.
Рынок смартфонов в 2025 г. сократился, по разным оценкам, на 19–25% в годовом выражении. За год в России было продано 24,2 млн устройств на общую сумму 588 млрд руб., в то время как за 2024 г. – 29,8 млн устройств на 720 млрд руб., писали «Ведомости».
Медианная цена на смартфон в 2025 г. составила 25 309 руб., на 4% ниже уровня прошлого года, по данным «Платформы ОФД».
Опрошенные «Ведомостями» аналитики соглашались, что основная причина такого снижения заключается в сложившейся макроэкономической обстановке, а высокая ставка вынуждает покупать новый смартфон только из-за необходимости, объясняли в Fplus.
Рост трейд-ина и восстановленных устройств станет одним из предопределяющих факторов для рынка 2026 г. и не исключено, что этот тренд сохранится до 2028 г., подчеркивал гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.