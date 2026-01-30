Почти 90% россиян не планируют менять смартфон в 2026 году

Более трети пользователей (37%) довольны своими гаджетами и не видят причин для обновления. Каждый четвертый (23%) готов заменить смартфон, если получит его в подарок. Финансовые возможности останавливают 15% респондентов, а 12% пока не определились. Лишь 13% уверенно заявили о планах купить новый смартфон в ближайшем году. К таким выводам пришла компания Unisimka на основе опроса 1000 респондентов мужчин и женщин старше 18 лет.