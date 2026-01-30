Соцсеть «В контакте» стала самой посещаемой в России в декабре 2025 года

Наибольшую активность во «В контакте» демонстрируют пользователи в возрасте от 25 до 34 лет. Они проводят в соцсети в среднем 76 мин ежедневно, что на 13% больше, чем год назад. Также заметно выросло время, которое проводят в социальной сети молодые люди от 12 до 24 лет – на 17% по сравнению с декабрем 2024 г. Пользователи возрастной категории от 35 до 44 лет увеличили свое присутствие в соцсети на 24%.