Соцсеть «В контакте» стала самой посещаемой в России в декабре 2025 года
По данным Mediascope, в декабре 2025 г. среднее время, которое пользователи проводят в соцсети «В контакте» ежедневно, увеличилось на 20% по сравнению с предыдущим годом и составило 64 мин. Это самый высокий показатель time spent среди всех социальных сетей в России. Об этом сообщили в компании.
Наибольшую активность во «В контакте» демонстрируют пользователи в возрасте от 25 до 34 лет. Они проводят в соцсети в среднем 76 мин ежедневно, что на 13% больше, чем год назад. Также заметно выросло время, которое проводят в социальной сети молодые люди от 12 до 24 лет – на 17% по сравнению с декабрем 2024 г. Пользователи возрастной категории от 35 до 44 лет увеличили свое присутствие в соцсети на 24%.
С сентября 2023 г. приложение «VK видео» установили на мобильные устройства и Smart TV 100 млн раз, сообщила компания 22 января. В декабре 2025 г. ежемесячная аудитория сервиса достигла отметки в 81,5 млн пользователей. В первую неделю января среднесуточная аудитория «VK видео» стала больше 42 млн человек.
Рост показывает и объем потребления контента. Так, общее время просмотра в конце 2025 г. увеличилось в 2,1 раза – на 110% год к году. Наибольшее вовлечение аудитории компания зафиксировала на платформе Smart TV. В январские праздники среднее время просмотра на одного пользователя составило 241 минуту (около четырех часов).