Дуров рассказал о насмешках Цукерберга в отношении пользователей WhatsApp

«Единственное, что изменилось с тех пор, как состоялся этот разговор, – это масштаб. Сегодня владелец WhatsApp втайне смеется не над 4000, а над 4 млрд "тупиц", которые верят его заявлениям (например, о шифровании WhatsApp)», – написал Дуров.