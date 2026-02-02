Дуров рассказал о насмешках Цукерберга в отношении пользователей WhatsApp
Основатель Telegram Павел Дуров вновь подверг критике мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ), опубликовав в соцсети X скриншот переписки, который, по его словам, демонстрирует пренебрежительное отношение главы Meta Марка Цукерберга к пользователям.
На скриншоте показан диалог, где пользователь с фотографией Цукерберга в профиле утверждает, что располагает тысячами электронных писем, изображений и персональных данных людей, которые сами передали ему эту информацию. Якобы Цукерберг называет пользователей «тупицами», которые «доверяют» ему.
«Единственное, что изменилось с тех пор, как состоялся этот разговор, – это масштаб. Сегодня владелец WhatsApp втайне смеется не над 4000, а над 4 млрд "тупиц", которые верят его заявлениям (например, о шифровании WhatsApp)», – написал Дуров.
26 января Дуров заявил, что нельзя верить в безопасность WhatsApp в 2026 г. из-за уязвимого шифрования. Так он прокомментировал новость, что международная группа истцов подала в суд на компанию Meta Platforms. Они утверждают, что владелец мессенджера может хранить, анализировать и получать доступ практически ко всей личной переписке пользователей.