Минцифры сообщило о рекордном числе переносов мобильных номеров в 2025 году
Более 5,4 млн абонентов сотовой связи в 2025 г. сменили оператора с сохранением номера. Это максимальный показатель с момента запуска услуги в 2013 г., сообщило Минцифры РФ.
Для сравнения: в 2024 г. было перенесено почти 3 млн номеров – в 1,8 раза меньше. Рекорд за месяц зафиксировали в декабре 2025 г., когда абоненты перенесли свыше 650 000 номеров.
Минцифры отметило, что независимым арбитром при переносе номеров выступает НИЦ «Телеком» – оператор базы данных перенесенных номеров. Механизм независимой сверки данных сделал процедуру прозрачнее и сократил число отказов.
Рост переносов в министерстве также связывают с новыми тарифами и акциями операторов. Кроме того, во второй половине 2026 г. планируется запуск услуги межрегионального переноса номера.
27 января сообщалось, что количество сим-карт, оформленных на абонентов сверх лимита в 20 шт., сократилось в России в 11 раз. По данным Роскомнадзора, на 1 ноября 2025 г. на руках у абонентов в России было 3,6 млн «перелимитных» сим-карт, а к середине января 2026 г. их число сократилось до 319 104 шт.