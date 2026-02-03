Минцифры сообщило о рекордном числе переносов мобильных номеров в 2025 году

27 января сообщалось, что количество сим-карт, оформленных на абонентов сверх лимита в 20 шт., сократилось в России в 11 раз. По данным Роскомнадзора, на 1 ноября 2025 г. на руках у абонентов в России было 3,6 млн «перелимитных» сим-карт, а к середине января 2026 г. их число сократилось до 319 104 шт.