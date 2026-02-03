Газета
Главная / Технологии /

Минцифры сообщило о рекордном числе переносов мобильных номеров в 2025 году

Ведомости

Более 5,4 млн абонентов сотовой связи в 2025 г. сменили оператора с сохранением номера. Это максимальный показатель с момента запуска услуги в 2013 г., сообщило Минцифры РФ.

Для сравнения: в 2024 г. было перенесено почти 3 млн номеров – в 1,8 раза меньше. Рекорд за месяц зафиксировали в декабре 2025 г., когда абоненты перенесли свыше 650 000 номеров.

Минцифры отметило, что независимым арбитром при переносе номеров выступает НИЦ «Телеком» – оператор базы данных перенесенных номеров. Механизм независимой сверки данных сделал процедуру прозрачнее и сократил число отказов.

Рост переносов в министерстве также связывают с новыми тарифами и акциями операторов. Кроме того, во второй половине 2026 г. планируется запуск услуги межрегионального переноса номера.

27 января сообщалось, что количество сим-карт, оформленных на абонентов сверх лимита в 20 шт., сократилось в России в 11 раз. По данным Роскомнадзора, на 1 ноября 2025 г. на руках у абонентов в России было 3,6 млн «перелимитных» сим-карт, а к середине января 2026 г. их число сократилось до 319 104 шт.

