Скорость мобильного интернета выросла на 10-14% за 2025 год

Скорость отправки данных от пользователя в сеть также была наибольшей у «Мегафона» – 11,54 Мбит/с. У МТС этот показатель достиг 8,37 Мбит/с, у «Билайна» – 7,86 Мбит/с, а у Т2 – 6,84 Мбит/с. У «Мегафона» скорость отправки данных выросла на 4,8% по сравнению с предыдущим годом, у МТС – на 19,1%, у «Билайна» – на 14,4%. У Т2, напротив, было зафиксировано снижение скорости отправки данных на 8,1%.