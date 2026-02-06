Газета
Скорость мобильного интернета выросла на 10-14% за 2025 год

Ведомости

Во втором полугодии 2025 г. скорость загрузки данных через мобильный интернет у российских операторов увеличилась на 10–14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 24–36 Мбит/с. Об этом писали «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитического агентства TelecomDaily.

Анализ основан на 18,7 млн замеров, проведенных пользователями с 1 июля по 31 декабря 2025 г. Тестирование охватывало сети всех поколений – от 2G до 4G/LTE – по всей территории России. Замеры выполнялись с помощью сервиса «Мегабитус», запущенного осенью в качестве замены американскому аналогу SpeedTest, заблокированному Роскомнадзором.

По результатам исследования IAA TelecomDaily, лидером по скорости загрузки данных стал «Мегафон» с показателем 36,03 Мбит/с. На втором месте оказалась МТС с результатом 26,44 Мбит/с. Далее следуют Т2 и «Билайн» со скоростями 25,50 и 24,15 Мбит/с соответственно.

Операторы связи нарастили скорости передачи данных

Технологии / Телекоммуникации

Скорость отправки данных от пользователя в сеть также была наибольшей у «Мегафона» – 11,54 Мбит/с. У МТС этот показатель достиг 8,37 Мбит/с, у «Билайна» – 7,86 Мбит/с, а у Т2 – 6,84 Мбит/с. У «Мегафона» скорость отправки данных выросла на 4,8% по сравнению с предыдущим годом, у МТС – на 19,1%, у «Билайна» – на 14,4%. У Т2, напротив, было зафиксировано снижение скорости отправки данных на 8,1%.

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков связывает рост скоростей мобильного интернета с несколькими факторами. По его словам, операторы активно развивали инфраструктуру, расширяя покрытие, устанавливая новые базовые станции и внедряя современные технологии. Это напрямую повлияло на улучшение скорости и стабильности связи. Кроме того, проводились работы по оптимизации сетей: улучшалось управление трафиком, внедрялись технологии сжатия данных и более эффективной передачи сигнала. Это позволило более рационально использовать существующие ресурсы без значительного увеличения затрат, отметил Кусков.

