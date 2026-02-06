В регионах создадут комиссии по внедрению искусственного интеллекта
В России начнут формировать региональные комиссии (интегрированные компоненты) по развитию и внедрению искусственного интеллекта (ИИ), которые возглавят губернаторы. Об этом заявил помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин на заседании комиссии Госсовета по направлению «Экономика данных», посвященном развитию ИИ.
Дюмин напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее назвал развитие искусственного интеллекта вопросом государственного и «ценностного суверенитета». По его словам, по указанию президента будет создана комиссия при главе государства по вопросам развития ИИ. Эта структура станет координационным органом, который поможет улучшить взаимодействие участников отрасли и разработать подходы к созданию, развитию и внедрению ИИ-технологий. «Параллельно создаются интегрированные региональные компоненты в этой сфере деятельности во главе с высшими должностными лицами субъектов», – отметил Дюмин.
Зампред правительства – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко на заседании отметил, что ИИ «стал частью нашей повседневной жизни» и применяется «начиная от государственных сервисов и заканчивая отраслями, предприятиями, программами обучения». По его словам, государство намерено регулировать сферу там, где есть риски. «Прежде всего это маркировка контента, созданного с применением ИИ», – сказал вице-премьер. При этом, как подчеркнул Григоренко, «вводить требования для бизнеса по использованию ИИ на данном этапе не планируется».
Губернатор Московской области Андрей Воробьев, в свою очередь, заявил, что задача комиссии Госсовета и регионов – предлагать успешные практики для тиражирования. Он сообщил, что в Московской области реализовано 67 проектов с ИИ, в том числе в здравоохранении, образовании, госуслугах, ЖКХ и на транспорте, а экономия для региона составляет 2,5 млрд руб. в год.
3 февраля Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что повышение производительности труда является приоритетом в условиях кадрового дефицита в ряде отраслей. На этом фоне необходимо активнее внедрять современные системы и решения в области ИИ. Глава государства подчеркнул, что повышение производительности труда – это «приоритетная задача в условиях дефицита кадров в отдельных секторах и отраслях».