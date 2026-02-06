В регионах создадут комиссии по внедрению искусственного интеллекта

Зампред правительства – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко на заседании отметил, что ИИ «стал частью нашей повседневной жизни» и применяется «начиная от государственных сервисов и заканчивая отраслями, предприятиями, программами обучения». По его словам, государство намерено регулировать сферу там, где есть риски. «Прежде всего это маркировка контента, созданного с применением ИИ», – сказал вице-премьер. При этом, как подчеркнул Григоренко, «вводить требования для бизнеса по использованию ИИ на данном этапе не планируется».