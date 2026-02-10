Газета
Технологии

В Max появились приватные каналы

Ведомости

В национальном мессенджере Max появилась функция создавать приватные каналы, сообщил «Ведомостям» представитель приложения.

Авторы каналов смогут публиковать фото, видео, текстовые заметки, видеокружки и голосовые сообщения. Функция позволяет модерировать реакции на публикации, а также управлять заявками на вступление. Создать свой канал смогут все пользователи мессенджера из России и Белоруссии.

Для того чтобы завести такой канал, необходимо обновить приложение до последней версии, затем перейти в раздел «Чаты», нажать на плюс в верхней части экрана, а дальше выбрать опцию «Создать приватный канал».

21 января в мессенджере Мax появилась возможность записаться на прием к врачу. В настоящее время сервис, внедрение которого проходит при поддержке Минздрава РФ, доступен в двух третях регионов страны.

