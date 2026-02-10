Долги Telegram по штрафам превысили 29,6 млн рублей

Ранее Роскомнадзор на фоне сбоев в работе Telegram заявил, что позиция государства в отношении работы соцсетей и интернет-сервисов остается неизменной: все ресурсы, как отечественные, так и иностранные, могут работать при условии соблюдения российского законодательства.