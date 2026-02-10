Долги Telegram по штрафам превысили 29,6 млн рублей
Задолженность Telegram по неоплаченным штрафам за нарушение российского законодательства превысила 29,6 млн руб., сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
В отношении мессенджера открыто 21 исполнительное производство. Нарушения были выявлены Роскомнадзором и мировыми судьями Москвы. По восьми исполнительным производствам принудительно взыскано более 9,1 млн руб., а остальные были прекращены.
Ранее Роскомнадзор на фоне сбоев в работе Telegram заявил, что позиция государства в отношении работы соцсетей и интернет-сервисов остается неизменной: все ресурсы, как отечественные, так и иностранные, могут работать при условии соблюдения российского законодательства.
Как отметило ведомство, с августа 2025 г. для сервисов, систематически игнорирующих законы, предусмотрены постепенные ограничения. В Роскомнадзоре отметили, что ряд мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устраняют.