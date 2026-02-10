Газета
Дуров высказался об ограничении работы Telegram в России

Ведомости

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал его замедление в России.

Он подчеркнул, что платформа выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни, независимо от давления. В качестве примера он привел Иран, где также предпринимались попытки ограничить мессенджер восемь лет назад. По его словам, жители страны продолжили пользоваться Telegram.

«Ограничение свободы граждан никогда не является правильным решением», – написал он.

Последние два дня в работе мессенджера в России наблюдаются сбои. Пользователи жалуются на медленную загрузку сообщений, фото- и видеоконтента.

Сегодня Роскомнадзор заявил, что к тем мессенджерам, которые не исполняют требований, продолжат применяться «последовательные ограничительные меры».

