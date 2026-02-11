В работе соцсети «В контакте» произошел сбой

По данным Mediascope, в декабре 2025 г. среднее время, которое пользователи проводят в соцсети «В контакте» ежедневно, увеличилось на 20% по сравнению с предыдущим годом и составило 64 мин. Это самый высокий показатель time spent среди всех социальных сетей в России.