В работе соцсети «В контакте» произошел сбой
Пользователи пожаловались на сбой в работе соцсети «В контакте». По состоянию на 12:03 мск, за последний час было направлено 198 жалоб, за сутки – 902. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Больше всего жалоб поступило из Карелии (6%), Ивановской области, Ямало-Ненецкого автономного округа (по 4%), а также Тюменской области и Марий Эл (по 3%).
По данным Downdetector, больше всего пользователи жаловались на сбой в работе сайта (66%), общий сбой работы соцсети (12%), а также проблемы с мобильным приложением, получением оповещений (по 7%) и личного кабинета (5%).
Представитель компании заявил «Ведомостям», что сервисы «В контакте» работают штатно, сбоев не было.
По данным Mediascope, в декабре 2025 г. среднее время, которое пользователи проводят в соцсети «В контакте» ежедневно, увеличилось на 20% по сравнению с предыдущим годом и составило 64 мин. Это самый высокий показатель time spent среди всех социальных сетей в России.