Роскосмос заявил об успешном запуске с «Байконура» ракеты «Протон-М»

12 февраля в 11:52 мск с космодрома «Байконур» стартовала ракета-носитель тяжелого класса «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и гидрометеорологическим космическим аппаратом «Электро-Л» №5. Об этом сообщили в Роскосмосе.