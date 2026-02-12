Газета
Технологии

Роскосмос заявил об успешном запуске с «Байконура» ракеты «Протон-М»

Ведомости

12 февраля в 11:52 мск с космодрома «Байконур» стартовала ракета-носитель тяжелого класса «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и гидрометеорологическим космическим аппаратом «Электро-Л» №5. Об этом сообщили в Роскосмосе.

5 февраля космические войска успешно запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с космодрома «Плесецк» с аппаратами в интересах Минобороны РФ.

28 декабря 2025 г. пакета «Союз-2.1б» вывела на орбиту разгонный блок «Фрегат» со спутниками стереосъемки «Аист-2Т» №1 и №2, а также 50 других аппаратов.

