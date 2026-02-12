Apple ограничила покупки россиян из-за совпадения с санкционными списками
Часть российских пользователей начали получать уведомления от Apple о невозможности оформить покупки в аккаунте, сообщает портал IPhones. В сообщениях компания указывает, что данные владельца Apple ID полностью или частично совпадают с данными лиц из санкционных списков правительства США или других стран.
В уведомлении говорится, что «Apple не может оформить покупки, сделанные с вашим аккаунтом Apple», и предлагается перейти на специальную страницу для подтверждения личности. Пользователям необходимо загрузить копию паспорта или другого государственного удостоверения личности с фотографией и видимой датой рождения.
В результате блокировки покупки в App Store не проходят, подписки могут не продлеваться из-за невозможности списания средств, а любые платежи через аккаунт Apple оказываются ограничены.
Компания объясняет ситуацию совпадением персональных данных с санкционными списками. По словам пользователей, причиной могут стать не только точные совпадения имени и фамилии, но и варианты транслитерации или частичное совпадение по нескольким полям.
Apple обрабатывает подобные случаи в автоматизированном режиме. Поддержка, как правило, не раскрывает деталей проверки и предлагает единственный путь решения – загрузку документов для подтверждения личности. Эксперты советуют не менять данные аккаунта и не создавать новый Apple ID до прохождения проверки, чтобы избежать дополнительных ограничений.
13 января сообщалось, что Apple планирует повысить цены на платные сервисы и подписки в России в ближайшие месяцы, а также изменить ценовую политику для сторонних приложений в российском App Store.