«Яндекс» зарегистрирует бренды «Яндекс.Нейробухгалтер» и «Я Нейромаркетолог»

Ведомости
Анна Бойцова

Компания «Яндекс» подала заявки на регистрацию товарных знаков «Яндекс.Нейробухгалтер» и «Я Нейромаркетолог», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Федерального института промышленной собственности. Дата их регистрации – 10 февраля.

Как отмечается в документах, знаки «Я Нейромаркетолог» и «Яндекс.Нейробухгалтер» могут использоваться для компьютерных программ, хранения информации на электронных носителях, услуг по написанию текстов, ИИ-услуг и др.

В пресс-службе «Яндекса» не раскрыли подробностей, заявив, что не все зарегистрированные заявки «находят применение».

12 декабря источники «Ведомостей» сообщили, что «Яндекс» ведет работу над проектом производства электромобиля такси под собственным брендом. Авто получит название UMO 5. Соответствующий товарный знак Роспатент зарегистрировал 12 ноября.

