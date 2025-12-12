«Яндекс» разрабатывает собственный электромобиль для такси

При этом темпы ввода электрозарядных станций (ЭЗС) в России снижаются в этом году в связи с осторожностью инвесторов, продиктованной более поздним согласованием господдержки и слабым рынком электрокаров. Как следует из данных сервиса 2Chargers, с 1 февраля по 1 июля 2025 г. в стране число быстрых зарядных станций выросло на 668 шт. и достигло 4441. При этом на 1 ноября 2024 г. в России были 2933 быстрые зарядки, за три месяца – с ноября прошлого года по январь 2025 г. – количество доступных ЭЗС выросло сразу на 840 шт. до 3773. Как следует из данных «Автостата», продажи новых электрокаров в России за 10 месяцев этого года снизились на 37% до 9600 шт.