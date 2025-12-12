«Яндекс» разрабатывает собственный электромобиль для такси

«Яндекс» разрабатывает собственный электромобиль для таксиОн будет называться UMO, его стоимость составит 2,4 млн рублей
Компания «Яндекс» ведет работу над проектом производства машины такси под собственным брендом, рассказали два источника, знакомых с планами технологической компании. Как следует из презентации проекта (есть у «Ведомостей»), автомобиль получит название UMO 5. Товарный знак UMO был зарегистрирован «Яндексом» в Роспатенте 12 ноября, следует из базы ведомства. В рамках Международной классификации товаров и услуг он проходит по классам 12 и 37, куда среди прочего входят автомобили и зарядка батарей транспортных средств.
По словам одного из источников, представители китайского автоконцерна GAC и «Яндекса» уже ведут переговоры с заводами, которые могут предоставить площадку для сборки этих машин. Второй источник полагает, что выпуск UMO 5 может стартовать уже в 2026 г. Первый собеседник более скептичен и сомневается, что дела у китайцев с «Яндексом» пойдут быстро.
«Ведомости» направили вопросы в «Яндекс», представительство GAC и Минпромторг, а также крупнейшим российским автозаводам.
Как следует из презентации, UMO 5 будет представлять собой точную копию электрокара GAC Aion Y Plus. Этот компактный кроссовер выпускается в Китае с 2021 г., в России официально не продается. Согласно данным агрегатора «Авто.ру», есть единственное объявление про эту модель: такой электромобиль 2024 года выпуска с пробегом порядка 30 000 км предлагает привезти под заказ дилер из Владивостока за 1,55 млн руб.
Стоимость UMO 5 составит 2,4 млн руб. с учетом субсидии на электротранспорт (925 000 руб.), отмечается в презентации. Лизинговый платеж – от 69 000 руб. в месяц при сроке аренды четыре года и нулевом первоначальном взносе. За эти деньги пользователь получит переднеприводный электрокар мощностью 204 л. с. и запасом хода от 300 до 430 км в зависимости от сезона. Время зарядки литий-железо-фосфатной батареи машины емкостью 63 кВт ч с 20 до 80% составляет полчаса.
UMO 5 по классификатору «Яндекс такси» проходит в классе «комфорт+» в Москве и Санкт-Петербурге, говорится в презентации. Электрокар оснащен всеми современными опциями, включая светодиодную оптику, мультимедиа с экраном 14,6 дюйма, шестью подушками безопасности, системой кругового обзора и различными обогревами.
По расчетам «Яндекса», эксплуатация UMO 5 обойдется почти в 405 000 руб. в год – на 255 000 руб. дешевле аналогичной машины с двигателем внутреннего сгорания. Из них 176 400 руб. составит экономия на топливе и 88 500 руб. – на содержании транспортного средства. Межсервисный интервал для электрокара составляет 15 000 км, гарантия на все узлы автомобиля – четыре года или 150 000 км, следует из презентации.
До конца 2025 г. на московском заводе «Москвич» должно стартовать производство компактных электромобилей «Атом» от стартапа «Кама». Предполагается, что в первую очередь эти электрокары будут поставляться для нужд коммерческих клиентов, в том числе служб такси. Помимо этого до конца года «Москвич» собирается запустить производство и продажи новой модели совместно с китайской SAIC («Ведомости» писали об этом 15 октября). Речь идет кроссовере M70, который известен в Китае под наименованием MG HS. В следующем году ожидается запуск более крупной модели – M90 (MG RX9/QS).
Пионером в области массовой эксплуатации электрокаров в такси стала ГК «Нижегородец». Компания, которая также является крупным автодилерским холдингом, запустила проект электротакси на Evolute I-Pro в Нижнем Новгороде в 2023 г. На старте у них было 180 таких машин и 44 зарядные станции, в 2024 г. – уже 320 электрокаров и 125 зарядок.
Для машин, ранее не представленных на местном рынке, непонятны остаточная стоимость и ситуация с запчастями, отмечает основатель и владелец «Таксити» (партнер «Яндекс такси») Феликс Маргарян. Кроме того, для электрокаров не хватает публичных зарядных станций, а устанавливать собственные в таксопарке почти всегда невыгодно, сетует бизнесмен.
При этом темпы ввода электрозарядных станций (ЭЗС) в России снижаются в этом году в связи с осторожностью инвесторов, продиктованной более поздним согласованием господдержки и слабым рынком электрокаров. Как следует из данных сервиса 2Chargers, с 1 февраля по 1 июля 2025 г. в стране число быстрых зарядных станций выросло на 668 шт. и достигло 4441. При этом на 1 ноября 2024 г. в России были 2933 быстрые зарядки, за три месяца – с ноября прошлого года по январь 2025 г. – количество доступных ЭЗС выросло сразу на 840 шт. до 3773. Как следует из данных «Автостата», продажи новых электрокаров в России за 10 месяцев этого года снизились на 37% до 9600 шт.
Вопрос применения электрокаров в легковых такси упирается в наличие зарядной инфраструктуры и стоимость электричества при зарядке, говорит руководитель центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус. Цена зарядки на быстрых станциях приближается к стоимости топлива для машин с двигателем внутреннего сгорания, что сводит на нет экономическую эффективность электротакси, отмечает собеседник.
Швагерус считает, что конкуренцию инициативе «Яндекса» с китайскими партнерами составит «Атом», который скоро будут делать на «Москвиче», – проект, который поддерживается государством. Правда, «Атом» будет стоить дороже, чем UMO 5, – почти 3 млн руб. с субсидией.
«Яндекс» за счет большого количества партнерских таксопарков может попробовать найти нишу для этой машины, считает исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Но массовый спрос на нее вряд ли будет из-за того, что рынок электрокаров в России небольшой, отмечает он.