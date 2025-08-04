Мишустин: 5,7 млрд рублей направят на зарядную инфраструктуру для электромобилей
Правительство направит 5,7 млрд руб. на создание сети зарядных станций для электромобилей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте правительства.
«Важно активнее расширять географию подобной инфраструктуры, чтобы у владельцев таких машин по всей стране была возможность легко и удобно заряжать их», – сказал Мишустин, добавив, что это ключевой фактор для стимулирования спроса на электромобили.
Правительство компенсирует операторам электрозарядных станций (ЭЗС) 60% затрат на закупку и установку оборудования в рамках проекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности». Благодаря субсидиям в ближайшие три года будут установлены порядка 1900 станций российского производства, говорится на сайте правительства.
В планах запустить на российских дорогах 28 000 ЭЗС к 2030 г. мощностью не менее 149 кВт. Они заряжают аккумулятор электромобиля до 80% всего за полчаса.
Представитель Минпромторга рассказывал «Ведомостям» о планах распространить действие субсидии по установке быстрых ЭЗС мощностью от 150 кВт на менее мощные – от 80 кВт. Однако итоговые параметры инструмента поддержки, по его словам, еще не определены.
Ввод быстрых зарядок субсидируется государством с 2022 г. До 2024 г. эта субсидия находилась в ведении Минэнерго, основной мерой поддержки был межбюджетный трансферт (от федерального министерства региону) в размере 2,7 млн руб., который предоставлялся на строительство одной ЭЗС. Из них чуть более 1,8 млн руб. – это субсидия на закупку оборудования и еще 900 000 руб. – на технологическое присоединение (ТП) к электросетям.