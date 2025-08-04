Мишустин: 5,7 млрд рублей направят на зарядную инфраструктуру для электромобилей

Ввод быстрых зарядок субсидируется государством с 2022 г. До 2024 г. эта субсидия находилась в ведении Минэнерго, основной мерой поддержки был межбюджетный трансферт (от федерального министерства региону) в размере 2,7 млн руб., который предоставлялся на строительство одной ЭЗС. Из них чуть более 1,8 млн руб. – это субсидия на закупку оборудования и еще 900 000 руб. – на технологическое присоединение (ТП) к электросетям.