Минпромторг может начать субсидировать установку медленных электрозаправок

Минпромторг может начать субсидировать установку медленных электрозаправокНо рынок считает более эффективной поддержку из бюджета быстрых ЭЗС
Минпромторг рассматривает возможность распространить действие субсидии по установке быстрых электрозарядных станций (ЭЗС) мощностью от 150 кВт и выше на менее мощные – от 80 кВт. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель министерства.
Но итоговые параметры инструмента поддержки, по его словам, еще не определены. Пока акцент делается на субсидировании ЭЗС мощностью от 150 кВт, указывает он.
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