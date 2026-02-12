Microsoft зарегистрировала в России товарный знак браузера Edge
Согласно материалам ведомства, заявка на регистрацию обозначения «Microsoft Edge» была подана в октябре 2025 г., а решение о регистрации принято в феврале 2026 г.
8 февраля также сообщалось, что Microsoft оформила в России товарные знаки для ряда программных и развлекательных сервисов. В числе зарегистрированных обозначений – PowerPoint и игра Dishonored. Заявки были поданы от имени Microsoft и компании ZeniMax Media, разработчика и издателя игровых франшиз, в мае и октябре 2025 г. из США. Регистрация состоялась 22–23 января 2026 г., срок действия исключительных прав установлен до 5 мая и 10 октября 2035 г.
Известно, что PowerPoint зарегистрирован по классам, которые охватывают программное обеспечение и услуги по его предоставлению. А товарный знак Dishonored зарегистрирован по классам, включающим канцелярские и бумажные изделия, одежду, обувь и головные уборы, игры и игрушки, а также развлекательные услуги.