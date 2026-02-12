Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Microsoft зарегистрировала в России товарный знак браузера Edge

Ведомости

Американская компания Microsoft зарегистрировала в России товарный знак интернет-браузера Edge. Об этом сообщает агентство «РИА Новости», изучившее данные Роспатента.

Согласно материалам ведомства, заявка на регистрацию обозначения «Microsoft Edge» была подана в октябре 2025 г., а решение о регистрации принято в феврале 2026 г.

8 февраля также сообщалось, что Microsoft оформила в России товарные знаки для ряда программных и развлекательных сервисов. В числе зарегистрированных обозначений – PowerPoint и игра Dishonored. Заявки были поданы от имени Microsoft и компании ZeniMax Media, разработчика и издателя игровых франшиз, в мае и октябре 2025 г. из США. Регистрация состоялась 22–23 января 2026 г., срок действия исключительных прав установлен до 5 мая и 10 октября 2035 г.

Известно, что PowerPoint зарегистрирован по классам, которые охватывают программное обеспечение и услуги по его предоставлению. А товарный знак Dishonored зарегистрирован по классам, включающим канцелярские и бумажные изделия, одежду, обувь и головные уборы, игры и игрушки, а также развлекательные услуги.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь