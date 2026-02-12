Microsoft зарегистрировала в России товарный знак браузера Edge

8 февраля также сообщалось, что Microsoft оформила в России товарные знаки для ряда программных и развлекательных сервисов. В числе зарегистрированных обозначений – PowerPoint и игра Dishonored. Заявки были поданы от имени Microsoft и компании ZeniMax Media, разработчика и издателя игровых франшиз, в мае и октябре 2025 г. из США. Регистрация состоялась 22–23 января 2026 г., срок действия исключительных прав установлен до 5 мая и 10 октября 2035 г.