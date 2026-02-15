Космический корабль Crew-12 с российским космонавтом успешно пристыковался к МКС
К МКС пристыковался американский Crew Dragon с экипажем Crew-12. В составе международной миссии на орбиту отправился российский космонавт Андрей Федяев, сообщает «Роскосмос».
В составе миссии, помимо Федяева, астронавты NASA Джессика Меир, Джек Хэтэуэй и представитель Европейского космического агентства Софи Адено. Как передает NASA, они присоединились к экипажу 74-й длительной экспедиции, в составе которого на борту орбитальной лаборатории уже находятся астронавт NASA Крис Уильямс и космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев.
Изначально запуск запланировали на 12 февраля, но в итоге перенесли на сутки из-за неблагоприятных погодных условий.