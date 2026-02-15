Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Космический корабль Crew-12 с российским космонавтом успешно пристыковался к МКС

Ведомости

К МКС пристыковался американский Crew Dragon с экипажем Crew-12. В составе международной миссии на орбиту отправился российский космонавт Андрей Федяев, сообщает «Роскосмос».

В составе миссии, помимо Федяева, астронавты NASA Джессика Меир, Джек Хэтэуэй и представитель Европейского космического агентства Софи Адено. Как передает NASA, они присоединились к экипажу 74-й длительной экспедиции, в составе которого на борту орбитальной лаборатории уже находятся астронавт NASA Крис Уильямс и космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев.

Изначально запуск запланировали на 12 февраля, но в итоге перенесли на сутки из-за неблагоприятных погодных условий.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её