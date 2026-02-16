«Яндекс» может запустить новое приложение такси для молодежи

РБК пишет, что представитель «Яндекс. Такси» от комментариев отказался. В приложении «Яндекс Go», помимо услуги такси, можно заказать доставку еды, продуктов, забронировать самокат, автомобиль каршеринга и т. д. В середине 2024 г. компания запустила сервис заказа такси «Везет», который в «Яндексе» позиционируют как лоукостер.