Главная / Технологии /

«Яндекс» может запустить новое приложение такси для молодежи

Ведомости

Компания «Яндекс» планирует запустить новое приложение Fasten для заказа такси, ориентированное на молодую аудиторию в крупных городах. Об этом РБК сообщили два источника на IT-рынке. 

Новый бренд будет отличаться по цветам и другим параметрам от бренда «Яндекс Go». Сервис будет предоставлять только услуги такси. РБК пишет, что 10–15% аудитории хотят, чтобы приложение работало только для заказа поездки.

РБК пишет, что представитель «Яндекс. Такси» от комментариев отказался. В приложении «Яндекс Go», помимо услуги такси, можно заказать доставку еды, продуктов, забронировать самокат, автомобиль каршеринга и т. д. В середине 2024 г. компания запустила сервис заказа такси «Везет», который в «Яндексе» позиционируют как лоукостер.

10 февраля «Яндекс» подал заявки на регистрацию товарных знаков «Яндекс. Нейробухгалтер» и «Я Нейромаркетолог». Они могут использоваться для компьютерных программ, хранения информации на электронных носителях, услуг по написанию текстов, ИИ-услуг и др.

