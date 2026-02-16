Нехватка микросхем для оперативной памяти ограничит производство до конца года

Так, Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) , Microsoft, Amazon и Alphabet увеличили расходы с $217 млрд в 2024 г. до примерно $360 млрд в прошлом году. По оценкам, они продолжат расширять производство до $650 млрд в 2026 г. Траты сопоставимы с самыми дорогостоящими проектами человечества в истории. Они продиктованы амбициями превзойти своих конкурентов в области ИИ, которая может определить их будущее.