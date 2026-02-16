Нехватка микросхем для оперативной памяти ограничит производство до конца года
Крупнейшие корпорации дают понять, что дефицит динамической оперативной памяти DRAM из-за роста сектора искусственного интеллекта (ИИ) ограничит производство техники до конца года, пишет Fortune. Дефицит особенно влияет на производителей потребительской электроники.
«Мы уже видим признаки панических закупок в автомобильном секторе, в то время как производители смартфонов переходят на более экономичные альтернативы чипам, чтобы смягчить последствия», – заявила аналитик Counterpoint М. С. Хван (MS Hwang).
Основная причина нехватки – развитие центров обработки данных для искусственного интеллекта (ИИ). Крупные компании компании, как Alphabet и OpenAI, скупают миллионы ускорителей ИИ от Nvidia Corp., для запуска своих чат-ботов и других приложений. Это приводит к тому, что производители потребительской электроники борются за сокращающиеся запасы микросхем от Samsung Electronics Co. и Micron.
Так, Meta
Стоимость одного типа DRAM взлетела на 75% с декабря по январь. Стремительный рост цент означает, что стоимость оперативной памяти может вскоре составить до 30% от общей стоимости комплектующих недорогих смартфонов, а это втрое больше цен на начало 2025 г.
29 января The Information со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, сообщала, что американский производитель графических процессоров Nvidia, корпорация Microsoft и технологическая компания Amazon.com ведут переговоры об инвестировании до $60 млрд в OpenAI. Эти инвестиции станут частью раунда финансирования на сумму до $100 млрд. Nvidia собирается выделить до $30 млрд, а Microsoft – около $10 млрд. Amazon будет финансировать компанию впервые и инвестирует более $10 млрд или $20 млрд.