Минобороны Нидерландов: истребители F-35 можно взломать, как iPhone

Ведомости

Истребители F-35 можно взломать, как iPhone, заявил госсекретарь при минобороны Нидерландов Гейс Тейнман. Об этом он заявил в эфире подкаста BNR Nieuwsradio Podcast, прокомментировав зависимость нидерландских военно-воздушных сил от американских обновлений программного обеспечения для этих истребителей.

«F-35 можно взломать так же, как iPhone», – заявил Тейман, добавив, что ему «не следовало бы» говорить об этом публично. Госсекретарь отметил, что если США полностью откажутся от союзнических обязательств и прекратят поддержку, Нидерланды смогут найти альтернативные решения. Тейнман допустил, что технически возможна установка собственного программного обеспечения.

Чиновник отметил, что F-35 является международным проектом, в котором участвуют несколько стран. В частности, британские компании производят двигатели Rolls-Royce, которые, по его словам, необходимы и самим Соединенным Штатам. Он подчеркнул, что даже без новых обновлений самолет в нынешней конфигурации остается более современным и эффективным по сравнению с другими типами истребителей.

В декабре 2025 г. Reuters писал, что американские истребители F-35 в 2024 г. были готовы к выполнению полетов лишь наполовину из-за проблем в системе их обслуживания. Согласно документу, уровень боеготовности самолетов оказался на 17% ниже минимальных требований.

