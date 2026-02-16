Минобороны Нидерландов: истребители F-35 можно взломать, как iPhone

Чиновник отметил, что F-35 является международным проектом, в котором участвуют несколько стран. В частности, британские компании производят двигатели Rolls-Royce, которые, по его словам, необходимы и самим Соединенным Штатам. Он подчеркнул, что даже без новых обновлений самолет в нынешней конфигурации остается более современным и эффективным по сравнению с другими типами истребителей.