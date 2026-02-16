Apple обновит формат видеоподкастов в рамках популяризации визуального контента
Apple введет расширенные возможности для видеоподкастов в рамках более широкого перехода отрасли к продвижению визуального контента. Обновление выйдет весной 2026 г. Об этом говорится в заявлении компании.
Компания облегчит переключение между просмотром видеоподкаста и прослушиванием аудио в рамках бета-версии iOS 26.4. Apple сотрудничает с хостинг-платформами, включая Art19 от Amazon и Simplecast и AdsWizz от SiriusXM, чтобы подкастеры могли показывать свои видеоэпизоды в приложении. Видеоподкасты будут поддерживаться на Vision Pro, iPad и iPhone, а также Apple Podcasts в интернете этой весной.
Хотя Apple популяризировала формат подкастов, названный в честь iPod, компания в основном сосредоточилась на аудиопрограммах. Но с тех пор индустрия сместилась в сторону видео — YouTube занимает первое место по потреблению подкастов в США, по данным Edison Research, а Spotify и Netflix также активно внедряют новые функции.
Часть российских пользователей 12 февраля начали получать уведомления от Apple о невозможности оформить покупки в аккаунте. В сообщениях компания указывает, что данные владельца Apple ID полностью или частично совпадают с данными лиц из санкционных списков правительства США или других стран. В результате блокировки покупки в App Store не проходят, подписки могут не продлеваться из-за невозможности списания средств, а любые платежи через аккаунт Apple оказываются ограничены.