Apple обновит формат видеоподкастов в рамках популяризации визуального контента

Компания облегчит переключение между просмотром видеоподкаста и прослушиванием аудио в рамках бета-версии iOS 26.4. Apple сотрудничает с хостинг-платформами, включая Art19 от Amazon и Simplecast и AdsWizz от SiriusXM, чтобы подкастеры могли показывать свои видеоэпизоды в приложении. Видеоподкасты будут поддерживаться на Vision Pro, iPad и iPhone, а также Apple Podcasts в интернете этой весной.