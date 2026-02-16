SpaceX участвует в конкурсе Пентагона по разработке БПЛА с голосовым управлением
Компания SpaceX миллиардера Илона Маска и ее дочерняя компания xAI участвуют в секретном конкурсе Пентагона по созданию технологии голосового управления автономными дронами. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Собеседники агентства рассказали, что компании Маска — одни из немногих, кто был выбран для участия в конкурсе за приз на сумму $100 млн. Шестимесячный конкурс направлен на создание передовых технологий, способных преобразовывать голосовые команды в цифровые инструкции для запуска нескольких дронов.
Ожидается, что конкурс будет проходить поэтапно, в зависимости от успеха и интереса участников. Работа будет развиваться в пять этапов: начиная с разработки программного обеспечения и переходя к реальному тестированию.
Перспектива интеграции голосовых команд в оружейные платформы вызвала тревогу у некоторых представителей обороны США, рассказали источники Bloomberg. Некоторые из них выразили обеспокоенность рисками, если генеративный искусственный интеллект (ИИ) будет использоваться для преобразования голоса в операционные решения без участия человека.
17 июня стало известно, что OpenAI будет разрабатывать средство для решения задач национальной безопасности с использованием ИИ. Для реализации этого проекта она получила контракт с минобороны США на сумму $200 млн.