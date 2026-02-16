SpaceX участвует в конкурсе Пентагона по разработке БПЛА с голосовым управлением

Собеседники агентства рассказали, что компании Маска — одни из немногих, кто был выбран для участия в конкурсе за приз на сумму $100 млн. Шестимесячный конкурс направлен на создание передовых технологий, способных преобразовывать голосовые команды в цифровые инструкции для запуска нескольких дронов.