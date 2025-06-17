Пентагон заключил контракт OpenAI на $200 млн

OpenAI – американская компания, работающая над созданием продуктов в области искусственного интеллекта. Ее сотрудники в том числе создали языковые модели GPT-4 и ChatGPT. В апреле компания заявила, что заинтересована в приобретении браузера Chrome, если суд обяжет Google продать его в рамках антимонопольного разбирательства. Тогда глава ChatGPT Ник Терли пообещал в такой ситуации создать в браузере более глубокий и удобный пользовательский интерфейс, а также расширить доступ к технологиям искусственного интеллекта.