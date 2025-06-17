Пентагон заключил контракт OpenAI на $200 млн
Американская компания OpenAI будет разрабатывать средство для решения задач национальной безопасности с использованием искусственного интеллекта. Для реализации этого проекта она получила контракт от Минобороны США на сумму $200 млн, сообщается в официальном заявлении ведомства.
«В рамках этой награды исполнитель разработает прототип передовых возможностей искусственного интеллекта для решения критических проблем национальной безопасности как в боевых действиях, так и в корпоративных сферах», – говорится в публикации Пентагона. По данным ведомства, планируемое завершение разработки назначено на июль 2026 г.
OpenAI – американская компания, работающая над созданием продуктов в области искусственного интеллекта. Ее сотрудники в том числе создали языковые модели GPT-4 и ChatGPT. В апреле компания заявила, что заинтересована в приобретении браузера Chrome, если суд обяжет Google продать его в рамках антимонопольного разбирательства. Тогда глава ChatGPT Ник Терли пообещал в такой ситуации создать в браузере более глубокий и удобный пользовательский интерфейс, а также расширить доступ к технологиям искусственного интеллекта.