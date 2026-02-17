Операторам могут выделить частоты для 5G при условии покрытия крупных городов
Операторы связи обсуждают с Минцифры условия выделения частот для сетей пятого поколения (5G), поскольку первоначальный аукцион в диапазоне 4,8–4,99 ГГц был признан нерентабельным. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на телеком-рынке.
Как сообщают собеседники издания, расчет начальной стоимости по существующей методике не обеспечивает окупаемости вложений даже за пределами десятилетнего срока лицензий. В качестве альтернативы рассматривается распределение полос между крупнейшими операторами при условии выполнения обязательств по запуску сетей в городах-миллионниках к 2031 г. Речь о 16 городах.
В Минцифры подтвердили, что первые коммерческие сети 5G должны появиться в России в 2026 г., а сроки и условия выделения частот станут известны после завершения консультаций с операторами и ведомствами. Ранее операторы не поддержали аукцион. Они оценивали затраты на запуск 5G в Москве в 100–106 млрд руб.
21 января «Ведомости» писали со ссылкой на представителя Минцифры, что ведомство рассматривает возможность расширения основного частотного диапазона для развития 5G до 4400–4990 МГц. Прежде основным для запуска современного стандарта связи был утвержден диапазон 4800–4990 МГц.