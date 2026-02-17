Операторам могут выделить частоты для 5G при условии покрытия крупных городов

В Минцифры подтвердили, что первые коммерческие сети 5G должны появиться в России в 2026 г., а сроки и условия выделения частот станут известны после завершения консультаций с операторами и ведомствами. Ранее операторы не поддержали аукцион. Они оценивали затраты на запуск 5G в Москве в 100–106 млрд руб.