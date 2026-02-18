Netflix пригрозил владельцу TikTok судебным иском из-за ИИ-клипов

ByteDance 16 февраля заявила, что предпримет меры для предотвращения несанкционированного использования интеллектуальной собственности в Seedance 2.0. Reuters со ссылкой на источники писало, что Disney направила ByteDance письмо с требованием прекратить использование персонажей студии для обучения искусственного интеллекта без разрешения. В письме утверждается, что ByteDance предустановила в Seedance 2.0 пиратскую библиотеку с героями «Звездных войн» и Marvel, включая Человека-паука и Дарта Вейдера. Видеоролики, созданные с помощью Seedance 2.0, уже стали вирусными в Китае, в частности ролик, где Том Круз сражается с Брэдом Питтом.