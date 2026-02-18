Netflix пригрозил владельцу TikTok судебным иском из-за ИИ-клипов
Netflix пригрозил китайской ByteDance (владелец соцсети TikTok) судебным иском, присоединившись к Disney, Paramount и Warner Bros., которые осудили компанию за содействие нарушению авторских прав через ИИ-видеогенератор Seedance 2.0. При этом письмо онлайн-кинотеатра стало первым, в котором явно угрожали судебным разбирательством. Об этом сообщает Variety.
В письме Netflix требует от китайской компании убрать свою интеллектуальную собственность из обучающих наборов данных и создать меры для предотвращения дальнейших нарушений. В документе также говорится, что «использование защищенных авторским правом произведений для создания конкурирующего коммерческого продукта, особенно такого, который повторяет оригинал, не защищено добросовестным использованием».
«Seedance действует как высокоскоростной движок пиратства, генерируя массовое количество несанкционированных производных работ с использованием культовых персонажей, миров и сценарных сюжетов Netflix», — пояснила директор по судебным разбирательствам компании Минди ЛеМуан.
Netflix обвинил ByteDance в содействии нарушениям прав на сериалы «Очень странные дела», «К-поп охотницы на демонов», «Игра в кальмара» и «Бриджертоны». В случае с последним в письме утверждается, что распространяются видео, показывающие несанкционированные изображения костюмов из четвертого сезона на маскарадном балу.
Кроме того, Netflix сослался на видеоролики, которые распространяются с финала «Очень странных дел», «в которых представлены подробные репродукции культового состава, а также монстров из сериала». Пользователи также создавали «несанкционированные кроссоверы, например, вставляя реальных фигур, таких как [миллиардер] Илон Маск, в “Игру в кальмара”», говорится в письме.
В ответ ByteDance заявила, что введет дополнительные ограничения для предотвращения несанкционированного использования авторских прав и образов участников пользователями Seedance 2.0.
ByteDance 16 февраля заявила, что предпримет меры для предотвращения несанкционированного использования интеллектуальной собственности в Seedance 2.0. Reuters со ссылкой на источники писало, что Disney направила ByteDance письмо с требованием прекратить использование персонажей студии для обучения искусственного интеллекта без разрешения. В письме утверждается, что ByteDance предустановила в Seedance 2.0 пиратскую библиотеку с героями «Звездных войн» и Marvel, включая Человека-паука и Дарта Вейдера. Видеоролики, созданные с помощью Seedance 2.0, уже стали вирусными в Китае, в частности ролик, где Том Круз сражается с Брэдом Питтом.