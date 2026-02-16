Владелец TikTok пообещал ограничить новый ИИ-видеогенератор после угроз Disney
Китайская технологическая компания ByteDance (владелец соцсети TikTok) заявила в понедельник, что предпримет меры для предотвращения несанкционированного использования интеллектуальной собственности в своем новом ИИ-видеогенераторе Seedance 2.0. Заявление последовало после того, как американские студии, включая Disney, пригрозили компании судебными исками, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Disney направила ByteDance письмо с требованием прекратить использование персонажей студии для обучения искусственного интеллекта без разрешения. В письме утверждается, что ByteDance предустановила в Seedance 2.0 пиратскую библиотеку с героями «Звездных войн» и Marvel, включая Человека-паука и Дарта Вейдера. Видеоролики, созданные с помощью Seedance 2.0, уже стали вирусными в Китае, в частности ролик, где Том Круз сражается с Брэдом Питтом.
ByteDance пообещала усилить существующие меры защиты для предотвращения подобных нарушений, но не стала уточнять детали этих шагов. Компания также не ответила на вопрос, использовались ли образы знаменитостей для обучения нейросети без их согласия.
Агентство напомнило, что до этого студия Paramount Skydance также направила ByteDance претензию о «вопиющем нарушении» своих прав, а Disney уже предъявляла аналогичные требования стартапу Character.AI. В декабре 2025 г. Disney заключила лицензионное соглашение с OpenAI, разрешив использовать своих персонажей в генераторе Sora.
15 февраля The Wall Street Journal рассказала о запуске ByteDance модели ИИ для создания видео, которая способна по текстовому запросу генерировать ролики с сюжетной линией, сменой сцен и реалистичными персонажами. Ассоциация кинокомпаний Motion Picture Association, представляющая крупнейшие голливудские студии, уже обвинила ByteDance в использовании охраняемых авторским правом произведений «в массовом масштабе» без разрешения.