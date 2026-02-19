Счетная палата выявила неэффективные расходы на 3 млрд рублей на объекты связи

Счетная палата провела проверку использования средств федерального бюджета, выделенных на оказание универсальных услуг связи (УУС) в 2025 г. По ее итогам, как сказал Шилков, стало ясно, что средства, направленные на строительство объектов связи почти в 500 населенных пунктах, были не востребованы.