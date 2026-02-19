Счетная палата выявила неэффективные расходы на 3 млрд рублей на объекты связи
Почти 3 млрд руб., направленные Министерством цифрового развития на строительство объектов связи в рамках программы устранения цифрового неравенства (УЦН), были израсходованы без должной необходимости. Об этом рассказал аудитор Счетной палаты Данил Шилков на заседании ведомства.
Счетная палата провела проверку использования средств федерального бюджета, выделенных на оказание универсальных услуг связи (УУС) в 2025 г. По ее итогам, как сказал Шилков, стало ясно, что средства, направленные на строительство объектов связи почти в 500 населенных пунктах, были не востребованы.
Шилков уточнил, что в указанных населенных пунктах услуги связи уже предоставлялись другими операторами, что ставит под сомнение обоснованность расходов в рамках программы.