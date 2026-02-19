Более 9000 проверок бизнеса провели с помощью БПЛА в 2025 году
В 2025 г. более 9000 проверок бизнеса и профилактических визитов инспекторы провели с помощью БПЛА. На 2026 г. вице-премьер и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко поставил перед контрольными органами, которые могут использовать БПЛА, задачу провести не менее 10% контрольных мероприятий с их помощью.
По его словам, эти технологии делают проверки более эффективными и менее заметными для бизнеса. Инспектору теперь не нужно выезжать на объект, особенно если речь идет о больших и труднодоступных территориях, отметил Григоренко. Обрабатывать данные, полученные с помощью БПЛА, помогает искусственный интеллект (ИИ). Кроме того, по его мнению, дистанционные проверки не мешают работе контролируемого лица.
БПЛА значительно сокращают время, необходимое для проведения контрольно-надзорных мероприятий, подчеркнул Григоренко. Например, за один полет можно осмотреть несколько земельных участков. Так, массив площадью 242 га можно обследовать за 15 мин., тогда как обычный осмотр с использованием видеорегистратора занимает от одного до двух часов.
Лидерами по использованию БПЛА в контрольно-надзорной деятельности являются Росреестр и Россельхознадзор. Росреестр с помощью дронов в 2025 г. провел почти 8000 мероприятий по земельному контролю. Россельхознадзор, в свою очередь, с помощью БПЛА осуществил 1500 проверок в области ветеринарного, земельного и фитосанитарного контроля, а также контроля за использованием пестицидов. Кроме того, беспилотники начали использовать Росприроднадзор, Ространснадзор и Минкультуры для проведения контрольно-надзорных и профилактических мероприятий.
На данный момент, по данным Григоренко, БПЛА применяются в 19 видах контроля. Для обучения инспекторского состава Минэкономразвития совместно с Минобрнауки организовало программу в АНО «Университет НТИ». Уже поступило более 6000 заявок от контрольно-надзорных органов на участие в обучении в 2026 г.
На Всероссийском форуме контрольных органов в октябре Григоренко говорил, что количество проверок бизнеса осталось рекордно низким даже после отмены моратория на проверки в 2025 г. Инспекторы провели 201 000 проверок с начала года, что на 5000 меньше, чем за аналогичный период 2024 г., когда действовал мораторий.