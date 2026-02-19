Более 9000 проверок бизнеса провели с помощью БПЛА в 2025 году

По его словам, эти технологии делают проверки более эффективными и менее заметными для бизнеса. Инспектору теперь не нужно выезжать на объект, особенно если речь идет о больших и труднодоступных территориях, отметил Григоренко. Обрабатывать данные, полученные с помощью БПЛА, помогает искусственный интеллект (ИИ). Кроме того, по его мнению, дистанционные проверки не мешают работе контролируемого лица.