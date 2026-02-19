VK начала внедрять мультимодальную ИИ-модель в поиск
Мультимодальная модель искусственного интеллекта (ИИ) учитывает название, описание и смысл контента на платформе, что позволяет точнее отвечать на поисковые запросы пользователя.
VLM призвана улучшить векторный поиск в продуктах VK, который основан на семантическом значении запроса. В компании объяснили, что система будет иметь в виду, что пользователь чаще выбирает видео с определенным стилем монтажа. Она также будет распознавать гибридные запросы, где текст и визуальные характеристики комбинируются.
В VK заявили, что новый продукт ускорит разработку и масштабирование новых технологий для улучшения поиска в 5 раз.
Акции VK ускорили рост после появления сообщений о возможной полной блокировке мессенджера Telegram. На торгах Московской биржи котировки компании за четыре минуты прибавили почти 2% и достигли 324 руб. за акцию. Рост составил 1,36% по сравнению с закрытием 16 февраля.