VK начала внедрять мультимодальную ИИ-модель в поиск

VLM призвана улучшить векторный поиск в продуктах VK, который основан на семантическом значении запроса. В компании объяснили, что система будет иметь в виду, что пользователь чаще выбирает видео с определенным стилем монтажа. Она также будет распознавать гибридные запросы, где текст и визуальные характеристики комбинируются.