VK начала внедрять мультимодальную ИИ-модель в поиск

Ведомости

VK начала внедрять визуально-языковые модели (VLM), одновременно анализирующие текст, изображение, звук и видеоряд, в поиск своих продуктов, сообщили в компании. Технология уже работает в «VK Видео».

Мультимодальная модель искусственного интеллекта (ИИ) учитывает название, описание и смысл контента на платформе, что позволяет точнее отвечать на поисковые запросы пользователя.

VLM призвана улучшить векторный поиск в продуктах VK, который основан на семантическом значении запроса. В компании объяснили, что система будет иметь в виду, что пользователь чаще выбирает видео с определенным стилем монтажа. Она также будет распознавать гибридные запросы, где текст и визуальные характеристики комбинируются.

В VK заявили, что новый продукт ускорит разработку и масштабирование новых технологий для улучшения поиска в 5 раз.

Акции VK ускорили рост после появления сообщений о возможной полной блокировке мессенджера Telegram. На торгах Московской биржи котировки компании за четыре минуты прибавили почти 2% и достигли 324 руб. за акцию. Рост составил 1,36% по сравнению с закрытием 16 февраля.

