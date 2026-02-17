Газета
Акции VK выросли на фоне сообщений о возможной блокировке Telegram

Акции технологического холдинга VK ускорили рост после появления сообщений о возможной полной блокировке мессенджера Telegram. На торгах Московской биржи котировки компании за четыре минуты прибавили почти 2% и достигли 324 руб. за акцию. Рост составил 1,36% по сравнению с закрытием понедельника, следует из данных площадки.

По состоянию на 13:15 мск бумаги VKCO торговались на уровне 322,8 руб., что на 0,99% выше закрытия предыдущей торговой сессии.

17 февраля Роскомнадзор не стал комментировать появившуюся в Telegram-канале Baza информацию о якобы готовящейся полной блокировке мессенджера с 1 апреля. В ведомстве сообщили, что им нечего добавить к ранее опубликованным заявлениям по этому вопросу.

10 февраля Роскомнадзор заявил о решении продолжить ограничительные меры в отношении Telegram и других мессенджеров, нарушающих российское законодательство. Среди ключевых требований ведомства – размещение серверов на территории России, обеспечение защиты персональных данных, а также меры по противодействию мошенничеству, экстремизму и терроризму.

15 февраля глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский рассказывал «Фонтанке.ру», что Telegram находится в контакте с российскими властями и имеет возможность выполнить требования законодательства. По его словам, он не понимает, что мешает мессенджеру сделать несколько шагов вперед для «снятия претензий». В Роскомнадзоре тогда также отмечали, что дополнительных комментариев по теме нет.

