Акции VK выросли на фоне сообщений о возможной блокировке Telegram

15 февраля глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский рассказывал «Фонтанке.ру», что Telegram находится в контакте с российскими властями и имеет возможность выполнить требования законодательства. По его словам, он не понимает, что мешает мессенджеру сделать несколько шагов вперед для «снятия претензий». В Роскомнадзоре тогда также отмечали, что дополнительных комментариев по теме нет.