В Роскомнадзоре прокомментировали слова депутата о «диалоге» с Telegram
Роскомнадзор после появления данных о том, что мессенджер Telegram поддерживает диалог с ведомством, сообщил, что ему пока нечего добавить по этому вопросу.
«Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
15 февраля глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил изданию «Фонтанка.ру», что Telegram находится в контакте с Роскомнадзором. По его словам, российские власти предоставляют мессенджеру возможность выполнить требования законодательства, однако не могут игнорировать его нарушение.
Боярский подчеркивал, что не понимает, что мешает Telegram сделать несколько шагов вперед, чтобы «снять претензии».
10 февраля Роскомнадзор сообщал о намерении продолжить ограничительные меры в отношении Telegram и других мессенджеров, нарушающих требования российского законодательства. Среди ключевых требований называются размещение серверов на территории РФ, обеспечение защиты персональных данных, а также противодействие мошенничеству, экстремизму и терроризму.
16 февраля также стало известно, что Telegram за сутки заблокировал более 200 000 каналов и групп. Это максимальный показатель с конца января.