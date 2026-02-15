Газета
В Госдуме рассказали о контактах администрации Telegram с Роскомнадзором

Ведомости

Администрация Telegram находится в контакте с Роскомнадзором. Об этом сообщил «Фонтанке» председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

По его словам, российские власти дают мессенджеру возможность выполнить условия законодательства России. Такая возможность у него была, есть и останется. Однако потворствовать невыполнению законов страны власти не могут.

«Я не понимаю, честно вам скажу, что им, Telegram, мешает сделать еще несколько шагов вперед, чтобы отношения эти выстроить таким образом, чтобы претензии снять», – подчеркнул Боярский.

10 февраля Роскомнадзор объявил, что продолжит ограничивать Telegram и другие мессенджеры, которые нарушают законодательство РФ. Среди ключевых требований – размещение серверов в России, защита персональной информации и противодействие мошенничеству, экстремизму и терроризму.

11 февраля депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что нижняя палата парламента не поддержала протокольное поручение КПРФ по ситуации с замедлением работы Telegram. Против проголосовали 102 депутата, в поддержку – 77.

